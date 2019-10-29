楊秋興爆找過宋楚瑜2次 邀他與郭台銘搭配參選總統

郭粉希望楊秋興幫忙勸進郭董選總統。（記者葛祐豪攝）

2019-10-29 16:45:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一群郭粉今天下午拜會前高雄縣長楊秋興，希望他能幫忙再勸進郭台銘參選總統。楊秋興則透露，他曾拜訪過親民黨主席宋楚瑜2次，談搭配郭董選總統的事情，但經過這三次郭董的感恩會，他也認為郭董好像不想選了。

來自全台各地的十多名郭粉今天下午拜會楊秋興，召集人黃馬忙強調，他們已申請11月16日上凱道，呼籲郭董為了國家，出來選總統，目前10幾個郭粉臉書社團正在串聯，也希望楊秋興能擔任勸進郭董選總統的火車頭，讓四分五裂的郭粉再度團結。

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楊秋興表示，他也希望郭台銘可以選總統，其實郭董會選，他算是很早跟他鼓動的人之一，但他覺得郭董錯失很多良機。最後就只剩下宋楚瑜、宋主席的親民黨門票，是特別珍貴的，「我們失望之餘，也還沒有完全放棄」。

楊秋興並爆料說，他過去私下拜訪過宋主席兩次，協助配合搭配郭董，談得很愉快，他當初也感受得到宋主席的善意。「但我看到郭董這三次的感恩會，好像不想選，我們都很洩氣，在郭粉的臉書，我也哭了。」

選舉剩下74天，楊秋興認為要參選總統，已經非常急迫，但他也覺得現在是一個媒體時代，都炒熱這麼久了，如果郭董參選，時間也不是問題，「當然你的準備不足，困難就比較大一點。」

楊秋興建議郭台銘，不要太在意勝負，但是還是有勝的機會，只要郭董參選，對台灣都好，「台灣兩黨政治這麼爛，今年投票可能大家會很憂鬱啊！」

他說，最近看到很多郭粉都按耐不住了，好像都很失望，「我們一直希望鼓勵郭董參選，為台灣參選，機會看起來好像不大，但我們也希望還有一絲機會。」楊秋興還是希望郭董可以考慮參選，如此第三勢力有人可以來整合，否則第三勢力還是會分崩離析。

楊秋興也說，如果郭董願意參選總統，他願意投入區域立委選舉，但他參選的前提，就是郭董要選總統。

媒體問他：「最近會去拜訪郭董嗎？」，楊秋興回說「再思考看看，如果有機會的話，如果郭董願意的話，我想可以拜訪他」，如果沒有，他就要去遊山玩水，旅行團都選好了，要到歐洲到處旅遊。

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