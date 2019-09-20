指韓國瑜被看破手腳 楊秋興：郭台銘不參選相當可惜

2019-09-20 08:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今凌晨透過臉書指出，郭台銘先生不參選，讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？台灣人民要自我覺醒之外，也只有祈求天佑台灣了！

楊秋興指出，幾個月來和一些有志之士，時常聚會討論、也間接提供郭陣營意見，9月16日傍晚，內部有人説郭可能不選，他還堅決告訴他們説絕對選、稍安勿躁，沒有想到當天晚上11點，郭董就發佈不連署參選總統聲明。

楊秋興認為，郭董不連署參選總統確實讓很多人失望，我們當然尊重郭董的決定，但也覺得可惜，只要郭董調整團隊重新整軍，韓國瑜已被看破手腳民調不斷下降的情況下，棄保效應是一定會發生的（不管有無換韓），郭台銘先生是有很大機會嬴的。

他表示，郭台銘參選總統並和柯P合作，讓台灣民眾黨茁壯成台灣第三大黨，讓台灣人民有新的選擇，解決長期一個爛黨一個亂黨危害台灣進步的局面，實乃台灣人民之褔。

最可惜的是難得台灣有這次千載難逢的機會，世界級的企業家願意無怨無悔為台灣付出，但草包韓國瑜私心不識大體，國民黨大老諸公或因私心、或因背離民意、或因誤判情勢，導致如此不可收拾三輸的局面。

楊秋興感慨，郭台銘先生不參選，讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？台灣人民要自我覺醒之外，也只有祈求天佑台灣了！

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