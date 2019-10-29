肯定潘孟安聲望最高 蘇貞昌︰以後就做行政院長

行政院長蘇貞昌對潘孟安說「以後就做行政院長」，潘孟安揮揮手，全場笑了。（記者羅欣貞攝）

2019-10-29 16:22:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天視察衛福部屏東醫院甫完工的高齡醫學大樓時，談到屏東人就是很「古意」，因此以前都沒有人照顧、站尾包衰，現在中央要幫忙「補起來」，他還肯定屏東縣潘孟安聲望最高，「以後就做行政院長」，引來全場掌聲。

蘇貞昌今天在屏東表示，蔡總統剛上任時，長照經費1年才50億，如今在蔡總統要求下，明年已經到400億，在醫護資源上不遺餘力，對長照人口的優惠，不只今年所得稅歷史上最大的減稅，5月報稅大家都有感，然後現在機構照護，可以補助到6萬元，明年長照的扣除額還到12萬元。

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蘇貞昌還說，「什麼時候有一個政府減稅減這麼多，補貼補這麼大，而且年度預算還會有剩餘？」從蔡總統做總統以來，2016年上任之前，馬英九做8年總統時都是赤字，1年紅字虧損年度負債1千多億，最高還到2千多億，「現在從2017年，我們就剩餘25億，去年2018年剩餘1千1百多億，明年預算歲入歲出還平衡」，減稅最多，福利最多，還有辦法剩錢，還能平衡，這樣的政府才叫會做事；他還說「我已經做一輩子，我很誠意，一直在想怎麼樣能再做好一點，我很仔細也很龜毛」。

接著，蘇貞昌話鋒一轉，指著坐在一旁的潘孟安說「縣長很會爭取，現在聲望最高」，潘孟安雙手合十表示感謝，但一聽到蘇貞昌接著說「以後就做行政院長」，全場又響起掌聲時，潘孟安尷尬笑笑，揮揮手再雙手合十，蘇貞昌又指著潘說「等到他以後做就更大條（指經費更多），現在我們先來做」。

蘇貞昌也表示，屏東人就是站尾包衰，所以爭取經費時都沒有拿很多給屏東，所以現在要多補一點；就像一個高鐵延長到屏東，「也看我一個人被人罵」，屏東人也沒有在出聲，一個高鐵延到屏東，不過是550億，你看六都裡面，一個捷運就是幾千億。

蘇貞昌還表示，屏東很「古意」，都沒有人照顧，蔡總統有交代，特別要補起來，讓台灣整個有好的醫療環境，讓老人健康安全，醫護人員工作環境更好，得到肯定。

行政院長蘇貞昌視察屏醫，不時和縣長潘孟安討論事情。（記者羅欣貞攝）

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