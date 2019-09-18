網友敲碗火速回應！潘孟安真人開箱「第一名縣長」裝備

2019-09-18 22:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全球掀起「真人開箱」挑戰風，屏東縣長潘孟安今天（18日）下午先是在臉書為全台第一支特搜隊「屏東特搜大隊」裝備開箱，結果網友敲碗留言「可惜沒有縣長客串」、「應該開箱縣長室裝備」；潘孟安果然沒讓民眾失望，今晚8點多再補上拚縣政必備開箱文，照片中竟有他用來遮肚腩的「熊大抱枕」，網友開心笑了。

潘孟安下午開箱的特搜大隊搜救能量包，除了有各式搜救器材裝備，還有搜救隊員以超級瑪莉姿勢現身，並以人體排成I love U的字形，連2隻搜救犬也上乖乖配合躺著拍，開箱文一出，網友反應熱烈，紛紛配合PO文猜圖中的亮點，還說「可惜沒有縣長客串」。

縣長臉書小編聽到網友心聲，晚上立刻補上縣長裝備真人開箱；他說「離開辦公室前，開箱一下拚縣政必備，歡迎找亮點...」，他還邀桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲等人一起來挑戰開箱。

潘孟安拼縣政的裝備有2、30種，除了各式公文、西裝、原住民背心、雨衣雨褲雨鞋、拖鞋、眼鏡、背包，還有大型活動騎來巡場的賽格威、運動的健身車，更不忘放上即將於10月10日在屏東登場的國慶煙火海報；眼尖網友更發現潘孟安的裝備還有一個熊大抱枕，紛紛讚「太可愛了」；小編私下透露縣長拼縣政很辛苦，累了小小休息一下也捨不得躺在抱枕上，「頂多拍照時用來遮肚肚」。

潘孟安在天下雜誌最新縣市長施政滿意度調查中，拿下全台第1名；他的拚縣政裝備成為網友好奇焦點。

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