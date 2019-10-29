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李月娥轉職挨批酬庸 律師嘆：台灣不理性的人太多

律師謝震武的妻子李月娥（右四）轉任台南市美術館副館長卻被批酬庸，律師林智群為此抱不平。（資料照）

律師謝震武的妻子李月娥（右四）轉任台南市美術館副館長卻被批酬庸，律師林智群為此抱不平。（資料照）

2019-10-29 13:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕律師謝震武日前在節目中狂轟韓國瑜，連帶使得身為台中市政府顧問的妻子李月娥轉職一事備受矚目，然而有部份輿論認為李月娥轉任台南市美術館副館長是酬庸。對此，律師林智群認為，台灣不理性的人實在太多，而且李月娥的職場轉換不可能在短短一週內就完成。

針對質疑李月娥的聲浪，林智群指出，謝震武和李月娥各有各的事業，而且太太也不是先生的附屬品，一位在故宮工作20年、在立法院擔任聯絡人被時任立委盧秀燕注意到的人，難道她會沒本事嗎？林智群強調，像李月娥這樣的優秀人才每個地方都是歡迎的，從工作性質上來看，台中市府給的不是她有興趣的美術館缺，那麼她去台南市美術館工作，看起來也適合理選擇，林質疑：「跟棄o投o有什麼關係呢？」

就謝震武狂轟韓國瑜和李月娥轉職的時間點來看，林智群指出，這種職場轉換通常是好幾個月前就在進行，他舉例：「不可能先生上週罵了太太，這週台中市政府就開除她，然後台南市政府就因為先生罵了韓總就馬上延攬她（沒工作經驗的人才會這樣想，最好有那麼順啦！）」林智群強調，把太太的事業硬跟先生扯在一起，是對太太的一種侮辱。

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