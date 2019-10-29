韓國瑜「傾聽之旅」被轟滾出台灣！謝震武笑了

國民黨總統參選人韓國瑜陣營27日晚間舉辦北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，活動開始前，反韓及挺韓民眾在場外叫囂，場面混亂。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 00:54:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜27日在台北出席「青年政策論壇」，場外聚集不少抗議民眾，當中有人高舉標語要他「滾出台灣」，律師謝震武28日在政論節目中談起此事，在鏡頭前忍不住笑了。

謝震武在《年代新聞台》政論節目「新聞面對面」指出，「韓市長從高雄請假以後，我記得第一場好像是到台南，在台南辦的時候，那一場外面好像也有人在做抗議或什麼，我那天在節目裡面就說過，我不知道你們為什麼要去抗議他，他是國民黨的總統候選人，他不去每個地方，你要他幹什麼呢？」

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謝震武說：「在高雄市議會的時候，我支持高雄市議員，你可以去講他落跑，你不可以這樣......這些都可以！因為他是高雄市長，你是高雄市議員，在那個地方你講這些都對，但是當他是國民黨候選人，他已經請假了，請假造成的正面、負面大家來公評。」

謝震武提到：「他到台南、你到台南，他到台北你就到台北？你就跟著他全國跑嗎？」他表示，那些抗議者「有寫一個叫『滾出台灣』」的標語，謝震武笑著說：「他就選中華民國總統了！」他反問，「如果今天小英總統的場子，有人去這樣」，會有意義嗎？

謝震武認為，「我們一直都說，不管你叫真韓粉，假韓粉，什麼粉，當有人是合法辦這些的時候，你們都不應該去鬧，人家合法辦這些的時候，你去幹嘛呢？有本事到現場，不是鬧場的方式，把他給踢翻」。

謝震武認為，不論是總統蔡英文，或是國民黨總統參選人韓國瑜所舉辦的活動，只要經過合法申請，民眾都應該尊重。（資料照，和展影視提供）

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