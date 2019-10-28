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謝震武妻轉任南美館副館長 南美館：外掛升級

南美館希望借助李月娥的故宮經驗，讓南美館外掛升級。（記者劉婉君攝）

南美館希望借助李月娥的故宮經驗，讓南美館外掛升級。（記者劉婉君攝）

2019-10-28 11:58:30

［記者劉婉君／台南報導］台中市政府市政顧問李月娥將轉任台南市美術館副館長，南美館今天以「外掛升級」為標題，發出新聞稿表示，希望借助李月娥的故宮經驗，為地方文化事業努力。

李女娥離開台中市轉至台南市服務的消息，因其丈夫謝震武日前在政論節目中砲轟高雄市長韓國瑜而備受注目。

南美館在新聞稿中指出，南美術館為國內第一座地方行政法人的美術館，現今的工作要點在於持續向下紮根，服務藝術家，培育人才，進行國際連結等重要工作事項發展，董事長黃光男及館長潘襎思考讓美術館的組織運作更加堅強，而李月娥在國立台灣師範大學進修期間，受業於黃光男與潘襎，9月時率員至南美館參訪，潘襎即詢問她是否有襄助的意願。

潘襎指出，李月娥具有30多年的故宮經驗，專長在博物館行銷，公共關係，文化觀光等面向。館方本任人唯才的原則，希望借助李月娥女士的故宮經驗。且南美館本就有常務與政務兩個副座員額，以目前南美館的的業務量，需要更多優秀人才的支持和支援，期待李月娥加入南美館團隊，共同讓南美館發光，推向國際。

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