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謝震武妻傳接南美館副座 黃偉哲證實：歡迎
2019-10-28 06:59:52
〔即時新聞／綜合報導〕知名政論節目主持人謝震武日前在政論節目中砲轟韓國瑜，昨日更傳出他的妻子、台中市政顧問李月娥將在月底辭職，針對外傳李月娥將接任台南市美術館的副館長，台南市長黃偉哲27日晚間也證實此事，並表示尊重館方人事權，也歡迎李月娥。
昨日有台中市府高層透露，李月娥先前已多次向台中市長盧秀燕請辭，主因為每日往返台北及台中過於勞累，加上她的專業在博物館行政管理業務，另有生涯規劃所致。盧秀燕慰留不果後，於2週前准許李月娥的請辭，並將於11月1日生效。
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《ETtoday》報導指出，李月娥今年5月才獲台中市長李秀燕延攬擔任市府顧問，由於考量通勤不便，加上經驗能力是在博物館及美術領域，仍一心想著回歸專業，台中市新聞局長黃國瑋也證實請辭一事，並表示盧市長感謝李顧問對台中的貢獻，尊重與祝福她一切順利。
針對外傳李月娥將接任台南市美術館的副館長，台南市長黃偉哲27日晚間也證實，館方已兩度電告這項人事案，他也覺得是美事一樁。至於李月娥從台中到台南任職是否「由藍轉綠」，黃偉哲則表示，李月娥有藝術專業及故宮行政經驗，他作為台南市長當然歡迎，並提到，政治立場上夫妻本就可能不同，外界不用想太多。