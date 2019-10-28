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捍衛國家主權絕不客氣！吳怡農：沒有國防只會被霸凌

民進黨立委參選人吳怡農（右）表示，國家主權不是喊喊口號而已，「沒有國防只會被霸凌」。（資料照）

民進黨立委參選人吳怡農（右）表示，國家主權不是喊喊口號而已，「沒有國防只會被霸凌」。（資料照）

2019-10-29 00:13:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市立委參選人吳怡農指出，「待人處世可以客氣，但在捍衛國家主權上，絕不能客氣」，九二共識、喊口號無法捍衛主權，「有國防才有和平，沒有國防只會被霸凌」，必須馬上透過行動投資國防、保衛台灣。

吳怡農28日晚間發臉書表示，呼籲重視國家主權並不「無聊」，無論是中共的武力威脅、斷交圍堵，或被香港「反送中運動」證明失敗的一國兩制，都不是假議題，「我們必須明確表態拒絕」，所有新生代的政治人物，都應該負起維護國家和人民安全的責任，挺身捍衛得來不易的民主自由。

吳怡農寫道，中共國家主席習近平明確表達「九二共識，就是一國兩制」，若仍用九二共識作為國家主權立場，就是在逃避「守護國家安全」的責任，把人民的安全置於文字遊戲。

吳怡農強調，「有國防才有和平，沒有國防只會被霸凌」，光靠口號無法「捍衛國家主權」，為了提升台灣的國防實力，台灣必須精實軍隊及後備的訓練、改善國軍管理、重視軍校教育。

吳怡農曾在華爾街投資銀行工作十年，返台後做過公民記者，都是不斷透過提問，釐清事情脈絡、找出癥結。他說，未來若任立法委員，也將進一步提出解決問題的方向，呼籲大家「台灣是我們的家，希望大家和我一起保衛家園、壯闊台灣」。

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