台美關係再提升 美國防部來台首設華語教育中心

美國國家中文領航項目台灣中心今年正式成立，並在今舉辦開幕式。（記者吳柏軒攝）

2019-10-28 13:20:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕由美國國防部全額資助的教育計畫「美國國家領航計畫」今年與台灣有重大合作，在6月首設「美國國家中領航項目台灣中心」，要培育美國學子來台學習正體中文與專業知識，是全球唯二的海外中文中心，象徵台美關係進一步的實質提升。

美國領航總部代表趙德麟表示，美國國家領航計畫是國家級重點教育計畫，隸屬美國國防語言與國家安全辦公室，因美國認為優秀的語言能力也能促成國家安全，辦公室旗下包含10種語言項目，並在10多年前在中國南京設立中文項目，但隨著國際情勢發展，去年催生來台設立申請計畫，今年六月正式成立。

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趙德麟說，台灣中心成立的意義重大，代表進入新的里程碑，而今領航總部在中國北京的中心也關閉了，僅剩南京約44名學生，台灣今年成立，便有22名學子參與，學子都是經過4年專業的中文訓練後，歷經層層篩選，才能通過審查，並來台學習，而每生可獲1年1萬美元獎學金，支持其學好流利中文，並提升自選專業科目，未來預計3年內讓學生人數突破100人。

美國在台協會處長酈英傑表示，台灣是民主的都市、可靠的夥伴，世界上一股良善力量，更是學中文的好地方，安全、人親切友善，又有豐富多元文化，自己當初加入美國外交行列，第一站便被派來台灣，相關經驗都成為養分，強烈鼓勵學子一定要好好善用留台時光，而台美間也全力推動國際交流，日前更宣布合作「人才循環大聯盟計畫」，更要促進彼此間專業人才交流。

而該中心在台灣的合作大學就是台大，今年9月迎來22名美國共12所大學的菁英學子，展開為期10個月的學術語言與個人專業研究密集課程；台灣大學副校長周家蓓說，其實該計畫今年3、4月才展開討論，6月就拍板定案，佩服眾人努力與誠意，校方也將提供專業教務與課程協助，培養全球菁英。

該計畫首屆來台的學生、亨特大學學生柯涵卓說，自己當初下定決心學中文，就不會一曝十寒、持之以恆、鍥而不捨、循序漸進，將來更想從事醫學工作，認為溝通有助醫病關係，也是未來目標。

另名來台美生、密西西比大學學生潘傑西也說，過去曾到中國的上海大學、哈爾濱大學等學習中文，而自己另外的興趣更是國際關係，但在中國用中文討論政治「很尷尬」，但來台後卻感到解禁，並透過與台灣本地學生交流，更加深刻了解中華文化與台灣歷史、社會等，將來盼提高分析能力，用專業詞彙進行中文政策報告，追求美國外交官、大使館的工作等。

獲美國國防部全額資助的美國國家中文領航項目台灣中心今年正式成立，並已有22名獲獎學金的美國學子來到台灣大學攻讀。（記者吳柏軒攝）

美國領航總部代表主任趙德麟說，該計畫由美國國防部支持的教育政策，因語言也是國家安全的重要一環，而中文項目過去長期設在中國，去年底首度申請過關，並在今年六月成立台灣中心，要培育全球化的專業菁英。（記者吳柏軒攝）

美國在台協會處長酈英傑也以親身來台的經驗，鼓勵學子在台灣這塊民主友善的土地好好學習，而台美間也全力推動國際交流，更一起投入「人才循環大聯盟計畫」等重大人才交流，促進彼此專業人才交流。（記者吳柏軒攝）

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