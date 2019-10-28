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台美關係再提升 美國防部來台首設華語教育中心
〔記者吳柏軒／台北報導〕由美國國防部全額資助的教育計畫「美國國家領航計畫」今年與台灣有重大合作，在6月首設「美國國家中領航項目台灣中心」，要培育美國學子來台學習正體中文與專業知識，是全球唯二的海外中文中心，象徵台美關係進一步的實質提升。
美國領航總部代表趙德麟表示，美國國家領航計畫是國家級重點教育計畫，隸屬美國國防語言與國家安全辦公室，因美國認為優秀的語言能力也能促成國家安全，辦公室旗下包含10種語言項目，並在10多年前在中國南京設立中文項目，但隨著國際情勢發展，去年催生來台設立申請計畫，今年六月正式成立。
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趙德麟說，台灣中心成立的意義重大，代表進入新的里程碑，而今領航總部在中國北京的中心也關閉了，僅剩南京約44名學生，台灣今年成立，便有22名學子參與，學子都是經過4年專業的中文訓練後，歷經層層篩選，才能通過審查，並來台學習，而每生可獲1年1萬美元獎學金，支持其學好流利中文，並提升自選專業科目，未來預計3年內讓學生人數突破100人。
美國在台協會處長酈英傑表示，台灣是民主的都市、可靠的夥伴，世界上一股良善力量，更是學中文的好地方，安全、人親切友善，又有豐富多元文化，自己當初加入美國外交行列，第一站便被派來台灣，相關經驗都成為養分，強烈鼓勵學子一定要好好善用留台時光，而台美間也全力推動國際交流，日前更宣布合作「人才循環大聯盟計畫」，更要促進彼此間專業人才交流。
而該中心在台灣的合作大學就是台大，今年9月迎來22名美國共12所大學的菁英學子，展開為期10個月的學術語言與個人專業研究密集課程；台灣大學副校長周家蓓說，其實該計畫今年3、4月才展開討論，6月就拍板定案，佩服眾人努力與誠意，校方也將提供專業教務與課程協助，培養全球菁英。
該計畫首屆來台的學生、亨特大學學生柯涵卓說，自己當初下定決心學中文，就不會一曝十寒、持之以恆、鍥而不捨、循序漸進，將來更想從事醫學工作，認為溝通有助醫病關係，也是未來目標。
另名來台美生、密西西比大學學生潘傑西也說，過去曾到中國的上海大學、哈爾濱大學等學習中文，而自己另外的興趣更是國際關係，但在中國用中文討論政治「很尷尬」，但來台後卻感到解禁，並透過與台灣本地學生交流，更加深刻了解中華文化與台灣歷史、社會等，將來盼提高分析能力，用專業詞彙進行中文政策報告，追求美國外交官、大使館的工作等。
美國領航總部代表主任趙德麟說，該計畫由美國國防部支持的教育政策，因語言也是國家安全的重要一環，而中文項目過去長期設在中國，去年底首度申請過關，並在今年六月成立台灣中心，要培育全球化的專業菁英。（記者吳柏軒攝）