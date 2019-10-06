台美關係升級 學者籲結合經貿議題

2019-10-06

首屆「太平洋對話」會議 明天台北登場

〔記者彭琬馨／台北報導〕台美雙方週一將於台北舉辦首屆「太平洋對話」會議，政大國關中心主任丁樹範昨受訪時說，台美間還有諸多領域可以深化合作，接下來若能針對經濟議題讓台美關係緊密結合，將會是另一重大突破；前外交部長程建人則提醒，台美關係突破是美中架構下交互影響的結果，呼籲政府與美國經營關係的同時，也應注意與中國的關係，不應走向極端對立，否則長遠來看對台灣沒有太多好處。

丁樹範：美規劃南太投資 應納台灣

丁樹範說，南太友邦人口相對較少、經濟規模較小，對美日等大企業可能不是筆好生意，但台灣是中小企業，某種程度或許能滿足業主的需求；丁建議，無論是宗教、印太等問題都是比較偏向政治性的議題，要有更具體合作的話，若未來能讓美國在規劃南太地區投資架構時也納入台灣、甚至日本，「看看大家怎麼共同處理這個問題」，並與台灣簽訂相關協議，不僅能讓台美間形成更緊密的關係，也能相對降低台灣經濟對中國依賴程度，畢竟「南太友邦問題部分還是要以經濟面解決」。

程建人：親美同時 另一邊也要注意

程建人強調，過去三年台美間有較明顯的突破與進展，主要是因為中美關係逐步走向對立，連帶影響台美關係改善，美國目前將中國視為競爭對手、長期威脅，台灣正巧位在印太戰略的陣線中，因此若中美間持續對立，美國對台灣友善的情況也料將持續；不過程也提醒，美國畢竟是基於自身國家利益考量，接近美國當然很好，但與中國走向對抗，「對長遠發展有好處嗎？」呼籲政府拉緊美國關係的同時，另一邊也要注意。

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