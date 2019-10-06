焦點評論》台美增溫應有實效

2019-10-06

記者蘇永耀／特稿

台灣與美國首屆「太平洋對話」將登場，這是「政府對政府」的一軌高階對話，並在台北公開進行，彰顯台美之間的互信與緊密關係，不過，面對中國在太平洋地區迅速擴張勢力，台美須展現更明確的共同行動，才能維持區域的穩定。

外交官員指出，台美兩國建制性的對話，從半年前就開始醞釀。從時程推算，約莫在三月間南太國家索羅門群島舉行大選前夕，當時台美為展現共固友邦，美國派白宮國安會資深主任博明親赴索國，並刻意釋出與我外交部次長等官員的同框照片，顯示台美均已感受到索國政治轉向的氣氛而做出因應。

然而，經過這半年「醞釀」，北京重金利誘的強挖攻勢還是奏效，五天內連斷索羅門與吉里巴斯兩個台灣邦交國，後者的地緣甚至意味中國已跨出第二島鏈，美國未能成功「回防」，外交高層透露，美方確實有所抱憾，這並促成兩國更實質面對南太問題，首屆「太平洋對話」的成果也被賦予更多的期待。

從國際格局看，美中戰略衝突升高，重點不在川普總統瞄準中國，而是北京已從「和平崛起」朝向「中國夢」的實踐，挑戰現存的國際秩序，近年包括東海、台海、南海的紛爭，均肇因於中國與周邊國家的摩擦。蔡政府上台，北京攻勢更加熾烈，這與有無接受一中原則或九二共識毫無干係，相反地，馬英九時代鋪陳八年的休兵狀態下，台灣如同軟肋，早成北京最佳戰略突破口。

這也是為何馬英九昨批蔡英文是「斷交總統」，而遭蔡總統譏稱如果馬有亡國感，「相信當初種芒果的很可能就是他」。

事實上，馬在總統任內已在外交上自我繳械，也是「無建交總統」，使得許多在國際上得以建立的外交網路都逐一斷線，外交高層坦言，台灣現若想建交，這些外交牽線都還得一步一步重新搭建。馬昨要蔡政府返回他錯誤的傾中路線，對照現今的國際環境，難怪乎遭批評是「對時空環境轉換，可能還停留在很久前」。

外交是一步一腳印才能得道多助，單向北京叩首就能少斷交，這不叫外交，是投降。台美關係的增溫，也是基於共同價值與利益而積累有成，然而，面對北京的咄咄進逼，不光防禦工程必須更紮實，台美距離正常化的關係還有很大的發展空間，以攻代守，兩國應展現更多的實效。

蔡政府上台 台美關係進展

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