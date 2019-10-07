吳釗燮指台美關係40年來最佳 柯文哲：兩岸關係30年來最爛

2019-10-07 08:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國連續挖角我太平洋兩友邦後，外交部長吳釗燮表示，雖然中國不斷擴大對台外交打壓，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，40年來最佳。

對此，台北市長柯文哲今天被問及看法時則說，台美關係目前很好沒人否認，但台灣跟大陸關係是目前30年來最爛，這也沒有人否認。

柯表示，常常是這樣，國家戰略上每人有每人想法，「你要是問我，在中美之間取一個平衡就好，要是我的話，不會只押一邊。」

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