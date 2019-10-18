美挺台再出招 函請500大企業強化與台灣關係

2019-10-18 10:00

〔中央社〕因應中國持續在國際上霸凌台灣，美國再出手挺台。美國國務院、商務部及農業部本月初致函美國500大企業，強調美台關係緊密，並鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係。

根據中央社取得的文件，信函是由美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國商務部主管全球市場的代理助理部長史宜恩（Ian Steff）及美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）共同簽署。

3位美國官員在信函中提到，台灣是美國第11大貿易夥伴、第9大農業出口地及第7大留學生來源地，台灣旅客並享有免簽入境美國待遇，「我們希望持續深化與台灣的經濟、文化關係，並相信經貿往來是（雙邊關係）進展的關鍵」。

他們在信函中指出，台灣在國際貿易體制中扮演關鍵角色，美國各州及企業也與台灣維持蓬勃關係長達數十年。

關於中國不斷在國際上施壓企業矮化對台稱謂，官員在信函中強調：「沒有任何政府應將其政治標準，強加在企業如何對客戶呈現資訊上。」

信函在最後提到，台灣是美國重要夥伴，並呼籲美企好好利用台灣能提供的機會。

不具名涉外人士今天表示，美國政府雖曾在2014年與2016年相繼發函給地方政府，鼓勵他們與台灣發展經貿、文化關係，但這次是首次致函給私人企業，強調美台的友好關係。

涉外人士解讀，此舉代表美國政府認真看待中國全面性對國際企業的施壓，且願意透過具體方式來回應。涉外人士並透露，美國政府也計劃致函給美國各州及地方政府，支持強化與台灣的貿易、教育及投資等合作。

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