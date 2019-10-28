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韓國瑜一天一政見？ 柯P酸：不要講民調還比較高

台北市長柯文哲今天上午受訪被問及怎麼看韓國瑜「一天一政見」、會不會倒抽一口氣時酸說，「有時候不要講，反而民調會比較高」。（記者簡榮豐攝）

台北市長柯文哲今天上午受訪被問及怎麼看韓國瑜「一天一政見」、會不會倒抽一口氣時酸說，「有時候不要講，反而民調會比較高」。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 12:23:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜告假拚選舉，積極下鄉跑行程衝刺選情，幾乎一天一政見，話題不斷。對此，台北市長柯文哲今天上午受訪被問及怎麼看「一天一政見」、會不會倒抽一口氣時酸說，「有時候不要講，反而民調會比較高」。

韓國瑜昨在青年政策論壇被問及是否支持65歲退休政策，竟脫口「我年輕時喝酒唱歌和年輕人打屁最快樂」。柯文哲沒有正面回應自己覺得這樣的回答適不適當，而是說退休年齡問題要很嚴肅面對，目前台灣65歲以上有在就業的只有6.5％，南韓、日本則有30%，現在人口愈來愈老化，「如果說65歲要退休，我看這個概念要取消，不然我們台灣勞動力會不夠」。

柯還說，你去日本看一看，餐廳裡面很多端盤子的，或是收費站在收的，都是年紀比較偏高，隨著人口結構改變，台灣還是要有新的思維，目前65歲以上就業人口只佔6.5%，相較於日本、南韓、新加坡高到30%，恐怕社會的模式還是要改變。

至於韓國瑜認為高雄有3位當過部長的副市長，讓高雄市民覺得還是有優質的服務，媒體也問柯，以此邏輯，那韓國瑜當總統要設幾個副總統？柯文哲嘆口氣後僅說，「已經到這個地步，講什麼都沒用了，就咬緊牙關去選」。

此外，《聯合報》最新民調指出，4成2民眾支持總統蔡英文，3成支持韓，相差12個百分點。對此，柯文哲笑說，他不要當政治評論家，反正每天晚上call in節目都可以看，但他認為，「贏還是會贏，但我覺得差距會縮小」。

該民調指出，有3成9認為韓較能體察民間疾苦，2成8肯定蔡更了解民眾需求。柯文哲表示，也沒有奇怪，他還是地方民意代表出身，每個人跟他的背景還是有關，韓國瑜當過立委、議員，還有一段時間當過北農總經理，「我想這些都有關係吧」。

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