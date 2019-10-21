韓國瑜回酸「陳年老醋工廠老闆」 柯：我是覺得他很可惜啦

2019-10-21 11:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨到高雄輔選，在一場青年創業論壇中狂酸高雄市長韓國瑜，還對著台下聽眾表示「你們現在連市長都沒有了」、「韓國瑜什麼都還沒做沒有壓力」；韓國瑜則是回嗆，指他被柯文哲酸也不是一朝一夕了，並且反酸說，柯文哲酸他酸到快變成「陳年老醋工廠的老闆」了，還質疑柯文哲是為了選舉才這麼「酸」。

對此，柯文哲今受訪時表示，自己只是講話太實在，且自己又沒有要選舉；至於是否覺得和韓國瑜的「情誼」仍在？柯文哲說，還是有啦，「我也是覺得他很可惜」。

柯文哲直言，他認為韓國瑜只要穩紮穩打，還是可以改變國民黨，但這一戰選下去，韓國瑜一定受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱。

至於為什麼覺得韓國瑜很難改革？柯文哲說，打仗還是這樣子，什麼叫做打得漂亮，很困難啦，要是敗戰、受傷慘重，現在講都沒有用。

談到韓國瑜近來喊出「廢掉一例一休」、「反對高鐵南移到屏東」等政策，引發熱議，是否覺得政策如此一來變得朝令夕改？

對此，柯文哲說，言多必失，就像自己常常失言，自己也有想過，其實他的失言比例沒有比較高，只是話講太多，所以言多必失，不是講話（指失言的話）的百分比高，而是講太多話了。

對於韓國瑜提出觀光政策，認為觀光局應升格為觀光部，柯則指，讓現有的機構發揮功用比較重要，每次都說提高位階，奇怪，那中華民國要幾百個部會才夠。

柯文哲說，所以就是讓現有的政府機構發揮功效比較重要，就像是防毒很重要，那要把防毒變成防毒部嗎？不需要啦，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲強調，韓國瑜有點可惜，他只要穩紮穩打，以後還是國民黨裡面最有能量的人，他這樣子消耗，以後國民黨要改革會更困難。以後還會有機會嗎？柯文哲說，很傷，傷完還有多少力量？不曉得，要看他的造化。

媒體追問是在預言韓國瑜贏不了？柯文哲未正面回應，僅說，香港一直拖下去，如今選舉只剩下3個月不到，但香港問題在一、兩個月都不會結束，還會再拖下去。

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