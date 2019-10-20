柯P高雄演講 再酸韓國瑜：「你們現在連市長都沒有了！」

2019-10-20 09:20

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市長柯文哲南下高雄，今天上午8點在高雄國際會議中心舉辦「柯P青年創業論壇」，吸引上百人聆聽，他認為青創失敗是常態，台灣應建立禁得起失敗的環境，談話中也再酸韓國瑜說：「你們現在連市長都沒有了！」

柯文哲在專題演講中，提到3個改變全球的大趨勢，包括氣候變遷、高齡社會、數據智能。

他說，北市府強調數字管理，現在當首長是管人、管錢、管資料，資料決定一切。

柯文哲表示，台北市服務業佔81.55％，這些不適合一例一休，製造業則佔了18.34％，台北優勢在於亞太區域中心、優秀人才匯聚、產業基礎紮實，外資佔全國比重也從2015年的52%提高到2018年的76%。

一名文藻大學學生問到：「青年最缺乏是什麼？」，柯文哲回說，台北市青年創業佔60％，青創失敗是常態，「台灣應建立禁得起失敗的環境，而不是提高成功率」，EMBA應該教怎麼應付失敗。他認為年輕人最大優點是什麼都沒有，「nothing to lose，沒什麼好損失的。」

柯文哲也提到，台北市政府對青年創業有一套完善制度，至於其他縣市，他話鋒一轉酸說：「你們現在連市長都沒有了」，所以說每天7點半上班還是重要的。

台灣民眾黨提名高雄市第五選區立委參選人李佳玲也補刀說：「我不敢請假，還要每天加班」。

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