民眾黨公布第二波10位立委參選人

2019-10-20 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣民眾黨今天在高雄公布第二波10位立委參選人名單，範圍涵蓋北中南東，平均年齡不到45歲，民眾黨基於「藍綠推兩邊、民眾擺中間」的理念，期盼他們能夠攜手民眾、共建未來，讓更多年輕人成為台灣社會堅實的力量。

台東縣提名陳允萍，她是著名的彼得與伊梅沙事件主角，成立「台灣司法通譯協會」，長期致力於外配外籍看護的法律服務。高雄第一選區（旗山、美濃、內門等14區）提名羅鼎城，他是前民進黨籍高雄市議員。

台中第四選區（西屯、南屯區）提名張渝江，是台大土木法律雙碩士、台中土木技師公會副理事長。新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）提名林碩彥，是英國曼徹斯特大學材料所碩士、竹北市民代表。

台南第一選區（新營、後壁等11區）提名顏耀星，是前國大代表、前南縣工業策進會總幹事。高雄第三選區（楠梓、左營區）提名莊貽量，是前台聯議員參選人。

高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）提名敖博勝，他是國民黨內反韓遭開除、前立委助理。台中第五選區（北區、北屯區）提名謝文卿，是國際獅子會區總監。

桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）提名陳泓維，他是龜山在地子弟、前立委助理。新北第三選區（三重區）提名李旻蔚，她是民進黨評議委員、議員助理。

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