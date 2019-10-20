柯P再酸韓國瑜︰他什麼都還沒做 比較沒有壓力

2019-10-20 12:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市長柯文哲今早在高雄與青年座談時，酸說：「你們現在連市長都沒有了！」柯文哲近午接受媒體訪問時，又進一步強調他不敢隨便脫離位子，全神貫注都不一定做得好，再度開酸韓國瑜說「不過韓國瑜的問題比較小，因為他什麼都還沒做，比較沒有壓力！」

台灣民眾黨今天在高雄公布第二波10位立委參選人名單，會後受訪時，媒體詢問他說，早上演講時曾表示高雄沒市長了，可不可以多分享一點？

柯文哲長嘆「哀」了一聲說，第一步走錯，後面怎麼弄都很困難，上任3個月跑總統大選，基本上不是正常國家該有的現象，只是很不幸，台灣就不是一個正常的國家，社會就是怪怪的。

他反問：「我為什麼不敢隨便脫離我的位子？」，下個月環南市場要開始進駐，12月南門市場開始拆，第一果菜市場140億標案竟然流標2次，所以我們要緊急善後，每次流標要善後1個半月。

柯文哲說，老實講，「做一個台北市長，手上每個案子幾百億在跑，全神貫注都不一定做得好」，假設他現在跑總統大選，南門市場大概沒辦法開工，第一果菜市場140億大概完蛋，因為家裡沒大人。

柯P不忘又酸韓國瑜說：「不過韓國瑜的問題比較小，因為他什麼都還沒做，比較沒有壓力」，又惹得哄堂大笑。柯P也說，發大財就算了，不要只是喊喊口號。

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