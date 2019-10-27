台灣投資環境全球最好 小英分析：原因有三

蔡英文傍晚出席「2020蔡英文總統連任全國工程界後援會成立大會」。（記者謝君臨攝）

2019-10-27 19:59:40

〔記者謝君臨／台北報導〕回顧政府這3年多來的執政，總統蔡英文今天表示，這幾年打下了一個很好的投資環境基礎，若問產業界全球最好的投資地方在哪？他們會說是台灣，因為我們具有3大優勢，一是政府有決心解決問題，其次是人才眾多遍佈各產業，最後也是最重要的，是「我們的民主自由、社會穩定」。

蔡英文傍晚出席「2020蔡英文總統連任全國工程界後援會成立大會」時致詞指出，過去3年多來，執政團隊的努力，不論是在行政、立法部門的表現，希望解決問題，應是得到各位的肯定，當然還有很多要努力的地方。

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蔡英文說，對於工程界而言，採購法是最重要、最核心的立法，在土木技師公會理事長、民進黨立委施義芳與行政院公共工程委員會主委吳澤成這兩位最好的組合下，把採購法通過，確實是這10幾、20年來，對工程界最重要的修法。

蔡英文表示，這幾年打下了一個很好的投資環境基礎，「若我們問產業界『最好的投資地方在哪』？他會說是『台灣』」，這有3個原因，一是政府有決心、願意解決問題；其次，我們人才非常多，遍佈各個產業；最後，非常重要，是我們的民主自由、社會穩定，這就是我們最重要吸引投資的地方。

蔡英文說，今年台商回台投資超過6000億元，美國企業也投資台灣，再加上在地企業擴張，整體台灣的投資風潮形成，也讓建築業、營造業需求大幅增加，除了政府直接興建社會住宅之外，另推動包租代管民間住宅，朝20萬戶邁進。

蔡英文指出，執政團隊有決心、效率，台灣的經濟發展穩定成長，即便國際局勢起伏，台灣的經濟確實穩定地往上走，今年前半年重回四小龍第一，下半年也同樣會是，也因此帶來稅收的增加，政府則回饋於民，給予減稅，今年5月是有史以來最大規模的減稅，另推動長照2.0、0到6歲育嬰托兒補助等。

蔡英文強調，下階段仍將持續改革工程，把台灣經濟繼續往前推進，也讓社會安全制度更完整，因此，「拜託大家再給蔡英文4年。另外，很重要的一件事，就是國會一定要過半」，讓很多根本性的政策，得以順利推動。

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