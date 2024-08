林郁婷性別遭歧視 藍委：J.K.羅琳不只麻瓜還成真實世界佛地魔

林郁婷(紅衣)昨輕取烏茲別克好手闖進8強。(資料照,特派記者陳志曲攝)

2024/08/03 13:35

〔記者劉宛琳/台北報導〕《哈利波特》作者J.K.羅琳二度針對我國奧運拳擊好手林郁婷提出性別質疑,引發議論。國民黨立委許宇甄批評,J.K.羅琳在奇幻小說界有著非凡成就,但在性別議題上,卻是個道道地地的麻瓜,最危險的歧視者,已成真實世界的佛地魔;國民黨立委陳菁徽也說奧林匹克的本質就是非歧視,J.K.羅琳應該要瞭解。

許宇甄表示,J.K.羅琳比起一般人更有能力查證事件真相,但她在寫文質疑其他國家女性運動員時,彷彿害怕真相,也不願謹慎查證,這與《哈利波特》所要傳達的精神背道而馳,J.K.羅琳成了真實世界的佛地魔,只相信自己,忽略愛與真相,活在自己的魔幻世界中。

許宇甄指出,J.K.羅琳應該看看國際奧委會的網站及精神,「奧運精神的使命是建立一個和平且更美好的世界,這需要以友誼、團結和公平競爭的精神為基礎,每個人都必須有可能不受歧視地參與運動。」J.K.羅琳不該以自己的偏見歧視其他國家的運動員,以自己的無知抹黑運動員的努力。

許宇甄提到,英國有一句諺語:「真相是時間的女兒(Truth is the daughter of time.)」意思是說,時間終究會把真相給生出來,真的假不了。霍格華滋校長鄧不利多曾說:「真相是一種美麗而可怕的東西,需要格外謹慎地對待。」

許宇甄說,J.K.羅琳不應在未做積極查證前就貿然發言,此舉已傷害奧運所倡導的「促進人權、尊嚴與和平的核心價值,拒絕一切形式的差異或歧見。」她呼籲J.K.羅琳,請重新審視自己的發言,並對自己的不當言論道歉。林郁婷面對無端風波臨危不亂,順利挺進八強賽,是我們的表率。

陳菁徽則引述哈利波特系列書中天狼星.布萊克對哈利波特所言「要記住,所有真心愛我們的人都會在我們的身邊,他們永遠會陪伴著你,在你心中」,並替林郁婷在內等我國奧運選手打氣,強調全民一心的時刻,大家都相挺在巴黎參賽的你們,用著愛打從心中替選手們來加油。

陳菁徽說,巴黎奧運拳擊工作小組(PBU)事前便已公開包括醫療規定在內的資格辦法,也無差別適用每一方的參賽選手,因此包括J.K.羅琳在內等人,如挑起對立跟誤會,所傷害的是團結一心的台灣民眾,並要求正視這樣的仇恨言論,並無法幫助奧運精神的發展。

