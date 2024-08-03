罷免高虹安看板不到半天遭強拆 民團：新竹人反貪污及罷免行動將遍地開花

高虹安貪污看板遭強制拆除，罷免高虹安的團體在社群強調：新竹人反貪污及罷免高虹安行動將遍地開花。（記者洪美秀攝）

2024/08/03 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案被重判且即刻停職，一群反貪腐的新竹人和推動罷免高虹安的罷高團體今天在城隍廟周邊掛起「高虹安貪污」看板，沒想到不到5小時就被強制拆除，罷高團體發起人也在社群提到，今天這則帆布廣告看板是由新竹的在地青鳥們所集資掛置，希望透過罷高團體的社群平台對外發聲，響應前幾天的「我是新竹人我不想被空橋群代言」的行動，作為反對關埔空橋群代言新竹市民的行動。

沒想到此看板在廣告商掛上後不到5個小時就被拆除，據現場的工作人員表示，他們是由新竹市政府都發處所委託拆除的。罷高團體提到，任何人在上過小學公民課應該都清楚，憲法保障著人民的言論、講學、著作跟出版自由，新竹市政府完完全全是在跟這保障人民的憲法作對。

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罷高團體及新竹台派青鳥團體都強調，都已經2024年了，新竹市卻正在上演白色恐怖，介入人民的言論自由，並且在警察的掩護之下，直接強拆人民的訴求，這個看板是有正式的合約書，今天新竹市府的行為，已經涉及刑法的毀損罪，市府有必要對外說清楚。

罷高團體表示，「請問新竹市政府，請問邱臣遠代理市長，你是不是收到高虹安的指示強拆，你是不是高虹安的傀儡，你們身為人民的公僕必須立刻給予社會大眾一個說法。」

罷高團體也強調，新竹人是反貪腐的，因此請大家在各社群發起「我新竹人我反貪」 或「我是新竹人 我不想被空橋群代言」，請大家大聲說出來，讓全台灣人知道，新竹人反貪污。不管是「罷免高虹安：風城安心上路」的活動，還是這次的看板活動的籌備和募集，一切皆與任何政黨都毫無關係，這個活動是由一群不滿高虹安施政表現的新竹老市民們、支持台派理念、支持青鳥行動理念，以及不管是何時發生的貪腐事件都明確拒絕的新竹在地市民們，所自主發起、自主籌備的。

想告訴大家，他們不會和關埔空橋群一樣，哪怕市長已經確定貪污審判了還持續支持；有罪就是有罪，不論何時、何地、什麼人做的都一樣。

同時，罷高團體也說明下一步已在尋求台派店家們的合作，要做實體連署站或收件點，將會遍地開花大力宣傳罷免高虹安行動。

高虹安貪污看板遭強制拆除，罷免高虹安團體出示合約書，強調若是市府都發處協同強拆，恐涉及毀損罪。（記者洪美秀翻攝）

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