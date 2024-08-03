建議林郁婷提告JK羅琳 王定宇：政府應協助遏止性別歧視

林郁婷昨於拳擊女子57公斤級以5比0扳倒烏茲別克選手，成功晉級8強。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/08/03 13:32

〔記者陳政宇／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷參加巴黎奧運卻捲入性別爭議，更被知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）發文質疑。民進黨立委王定宇今（3）日表示，林郁婷經多次檢測均無問題，在尊重其個人意願前提下，建議可依據英國反歧視法提告，而政府應做為後盾全力協助，以遏止極端的性別歧視。

林郁婷因性別議題導致奧運資格受到外界質疑，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）及國際奧會（IOC）則發出聯合聲明，強調所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別與年齡以護照登載為主。

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王定宇今受訪表示，林郁婷在杭州亞運及巴黎奧運，都經過亞運會、國際奧委會及巴黎奧運籌備會再三證實，經檢測絕對沒有問題；沒想到，林除了面對國際大賽壓力，還得面對許多言語霸凌、網路霸凌及性別歧視。

王定宇說，JK羅琳一而再 再而三，用性別霸凌方式歧視林郁婷，讓林得在比賽壓力下對抗這種無理的欺負，台灣人看了都很不捨。英國有反歧視法，在尊重林郁婷意願的前提下，若有意願對JK羅琳這類性別歧視、網路霸凌言語提起法律動作，「我們會要求政府做她的後盾，全力來協助」。

王定宇提到，大家都知道林郁婷之所以學拳，是因為幼年時母親遭受家暴，所以才學拳保護自己的母親；若非林郁婷心理素質強大，換作一般人，很難想像要怎麼面對這樣的壓力，大家充滿不捨，也願意做她最大的後盾給予加油鼓勵。

王定宇強調，若林郁婷個人有意願，採取英國法律提起訴訟，相信很多朋友會願意提供協助，而政府除了做為後盾，透過法律動作亦可遏制這類國際上少數偏激、極端的性別歧視，甚至霸凌、歧視亞洲選手，特別是像林郁婷這樣的個案，都不應該容忍性別歧視。

王定宇今表示，在尊重林郁婷個人意願的前提下，建議可依據英國反歧視法提告，而政府應做為後盾全力協助，以遏止極端的性別歧視。（資料照）

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