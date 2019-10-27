面試3天9時段 民眾黨不分區立委海選下午4點起跑

民眾黨主席、台北市長柯文哲等面試委員，將對43名報名不分區人選逐一面試。圖為柯文哲今擔任臺北客家義民嘉年華主祭大典。（記者方賓照攝）

2019-10-27 18:15:15

首次上稿 14:37

更新時間 18:15

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨不分區立委海選面試作業，今起3天分9個時段，由黨主席柯文哲等面試委員，對43名報名並通過初審者逐一面試，採每一人選自我介紹及簡報理念5分鐘、接受委員詢答5分鐘的過程與方式進行，今天第1天5個時段預計下午4點進行到晚上10點。

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柯文哲今早受訪說，這是按照市府過去辦海選的方法，評選委員會有幾個評審委員，委員覺得好的就打圈，沒意見的打三角形，不適當的打叉，分數出來後排序再討論，這是一貫的作法，每個委員有其想法，我們尊重多元性，市府長期以來的「圈叉三角形」遴選制度，行之有年，是標準作業程序。

關於柯文哲有沒有表達希望不分區有多少席進國會？陳思宇說，民眾黨的目標就是希望在下屆立法院成立黨團，所以5席是最基本的條件，該黨會提出黨的、候選人的政見以衝刺席次上升。

柯文哲今早受訪說，這是按照市府過去辦海選的方法，評選委員會有幾個評審委員，委員覺得好的就打圈，沒意見的打三角形，不適當的打叉，分數出來後排序再討論，這是一貫的作法，每個委員有其想法，我們尊重多元性，市府長期以來的「圈叉三角形」遴選制度，行之有年，是標準作業程序。

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