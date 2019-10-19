民眾黨攻國會 目標10-15席

2019-10-19

第二波提名10人明公布

〔記者陳璟民、楊心慧／台北報導〕台灣民眾黨繼九月下旬在台北市公布八名區域立委提名人選後，明天將由黨主席柯文哲在高雄市翰品酒店公布第二波提名名單，除十五日已預告的李旻蔚、羅鼎城等七人，昨確定再增三人，明天將一起亮相。

區域將提名逾20席

台北市政府顧問蔡壁如昨證實本身將列入不分區立委名單，她還說不排除有第三波區域立委提名人選，預計總提名超過廿席，且朝區域、不分區立委合計當選十至十五席目標努力。

民眾黨發言人陳思宇表示，不分區立委海選，到昨晚已自薦上百件，明晚十一點五十九分截止收件。

民眾黨區域立委第二波提名名單除已知七人，民眾黨選策會昨晚討論確定再增三人，包括新竹縣第一選區（新豐、竹北等）提名竹北市民代表林碩彥、台中市第四選區（西屯、南屯）由中市土木技師公會副理事長張渝江出馬；高雄市第三選區（左營、楠梓）為政治素人、鮮魚湯連鎖店負責人莊貽量。

而先前預告的七人包括曾是總統府秘書長陳菊子弟兵、前高雄市民進黨議員羅鼎城，投入高雄市第一選區（旗山、美濃）；高雄市第八選區（前鎮、小港等）提名曾任國民黨黨代表，因砲轟市長韓國瑜遭開除黨籍的敖博勝。

民眾黨在新北市第三選區（三重）提名民進黨議員李余典女兒李旻蔚，被視為代父出征；曾任民進黨議員助理的陳泓維將參選桃園市第一選區（龜山、蘆竹）；台中市第五選區（北區、北屯區）提名國際獅子會300-C1區總監謝文卿。

台南市第一選區（新營、鹽水等）提名前國民黨國大代表顏耀星；台東縣提名陳允萍，他是移民署專員，去年參選台東縣議員失利。

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