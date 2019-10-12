民眾黨不分區衝6席？ 柯P酸扯草包、菜包拉低投票率

2019-10-12 17:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天替第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳站台，但柯文哲被問到台灣民眾黨不分區是否能衝到6席？他又酸蔡英文和韓國瑜，直言預期總統大選投票率會很低，「現在我看如果草包、菜包，大家出去投票意願都不高」。

柯文哲為衝政黨票積極跑全台，外界好奇，民眾黨不分區是否能衝到6席？柯文哲卻說，預期總統大選投票率會很低，「現在我看如果草包菜包，大家出去投票意願都不高，到時候會去投的應該都是深綠、深藍，中間票就不會去投，如果這樣的話，相對來講投民眾黨的百分比會下降很多，我是怕這個。」

媒體追問，6席算多估還少估？柯P說，台灣政治板塊移動太快，他研究過，2014年選舉的時候，從6月一直到最後投票那5個月，民調都相當穩定，可是到2018年韓流就不一樣，很明顯板塊移動，所以台灣有沒有藍綠板塊？他認為是有的，「我有查過大數據，韓國瑜的聲量從超過到投票只有50天，表示現在台灣的民意流動速度快，現在離選舉還有90多天，叫預測我都不敢。」

媒體詢問，組黨後和鴻海集團創辦人郭台銘聯手，擾亂藍綠選情？柯文哲認為，台灣永遠在藍綠泥淖不識辦法，有時候鯰魚效應，給一點刺激，「我還是主張台灣要講求效率、科學、數據，不要每次遇到問題不是丟芒果乾，就是丟泥巴，然後什麼問題都沒解決，選舉完所有問題都還在那裡，這不是好的方法。」

由於郭台銘住在附近，媒體也問，是否會希望郭台銘也幫蔡宜芳站台？柯文哲說，郭董有幫蔡宜芳照相，郭董只要有時間就會幫忙。

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