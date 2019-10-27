Wecare高雄彙整韓國瑜7天3度髮夾彎！ 網酸：誰說的

Wecare高雄整理韓國瑜一週內三度髮夾彎內容。（記者王榮祥翻攝）

2019-10-27 09:55:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕短短7天，韓國瑜連三次髮夾彎！臉書粉專Wecare高雄痛批，政見支票信口開河，一直變變變，網友則酸「誰說的」。

Wecare高雄彙整一週內韓國瑜髮夾彎紀錄，髮夾彎一，10月20日韓國瑜主張故宮文物全部一次展覽 ，結果被故宮打臉、因為有執行難度；10月24日，韓國瑜國政顧問團團長張善政出面善後，搬「數位故宮」說救火。

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髮夾彎二，10月23日韓國瑜回應民眾，指台灣3千公尺以上高山可廣設升旗台（一定要做的），10月24日韓國瑜卻說，3千公尺高山廣設升旗台？我昨天就說不可能了。

髮夾彎三，10月25日韓國瑜再開支票，誇口當選後大學生免費國外遊學1年（經費他來想辦法），10月26日則由韓國瑜競選辦公室發聲明，改為政府負擔一半、還有排富條款等限制，並非全免費。

網友留言，「唉～一言興邦一言喪國啊」、「我的政見會轉彎的最佳寫照」、「我們高雄人犧牲了拯救全台」、「比海豚將軍還會轉彎」、「輕諾則寡信」、「含導72變」、「不管啦！中央卡韓！」、「這些是本月新上檔的」。

有網友則搬出韓國瑜回應議員質問太平島挖石油時的名句：「誰說的」。

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