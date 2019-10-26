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不只謝震武！ 徐巧芯也送韓國瑜一段古語 來賓都笑了

台北市議員徐巧芯也在節目上表示，她也想分享一段孫子兵法上的話「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」給韓市長。（資料照）

台北市議員徐巧芯也在節目上表示，她也想分享一段孫子兵法上的話「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」給韓市長。（資料照）

2019-10-27 00:25:05

〔即時新聞／綜合報導〕知名律師、主持人謝震武24日在節目上批評國民黨總統參選人韓國瑜10分鐘之久，更以一句古語「一言興邦，一言喪國」勸韓警言慎行，引發外界熱議。對此，台北市議員徐巧芯也在節目上說，她也想分享一段孫子兵法上的話給韓市長，讓全場來賓忍不住笑了。

謝震武日前在節目中批評國瑜10分鐘之久，還引述古語「一言興邦，一言喪國」警告韓國瑜。對此，徐巧芯25日在謝震武主持的「新聞面對面」節目中說，她也想和韓國瑜分享孫子兵法中的另一段話，「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」。講到此處，全場來賓忍不住笑出聲來。

徐巧芯說，「我覺得這句話，我們真的這次選舉，要謹記在心裡面」。她解釋，會打勝仗的人，你是先創造一個會勝利的條件才去打；而不是先去打了之後，才希望勝利，「這是完全不同的一個邏輯」。徐巧芯認為，目前距離大選剩下70多天，或許有時候不一定要搶到媒體的曝光，讓溫度下降一點，或許反而可以讓焦點回到民進黨身上。

徐巧芯也指出，就像陳同佳事件就是個很好的議題，「我們吵了幾天之後，又突然大家開始討論故宮、黃金、登山是不是要有升旗台」。她認為，這就失去了讓大家可以聚焦的空間，有時候當然希望版面越多越好、聲量越高越好；可是在剩下70幾天的時候，反過來將議題拋給對方，會來得比較好。

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