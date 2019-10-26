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澎湖蓋海底隧道？韓國瑜：這比高山掛國旗爭議大 我長得很傻嗎

相較於前幾天在雲嘉南大開支票，韓國瑜今天相對回應的保守，不敢承諾澎湖興建海底隧道，還拿高山掛國旗自嘲。（記者許麗娟攝）

相較於前幾天在雲嘉南大開支票，韓國瑜今天相對回應的保守，不敢承諾澎湖興建海底隧道，還拿高山掛國旗自嘲。（記者許麗娟攝）

2019-10-26 23:04:23

〔記者許麗娟／澎湖報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚抵達澎湖，在救國團青年活動中心舉行國民黨基礎幹部座談，澎湖縣長賴峰偉發言時表示，有私下跟韓國瑜詢問澎湖小三通一事，韓國瑜允諾金、馬有，澎湖當然也要有，但民眾詢問台澎海底隧道、七美跑道延長、興建巨蛋或綜合體育館等事，韓國瑜則稱工程太耗大，現在不敢隨便答應！

或許是之前高山升旗台、大專升免費遊學等政策爭議太大，韓國瑜參加座談會，回覆民意變得相對保守，有民眾提問韓國瑜，若當選，可否允諾將澎湖設為兩岸和平試驗驗區、或建設一條鐵路從台灣經澎湖到中國、歐洲？但韓國瑜並沒有正面回覆，僅說戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，未來會以不發生戰爭、兩岸和平交往為目標。

民眾也提議，台澎交通不便，可興建海底隧道解決兩地交通問題，韓國瑜回應，這是大工程，現在不敢承諾，因為這問題比高山上掛國旗造成的爭議會更大，並接著說，自己的意思是指，每一座高山掛國旗不太容易，會了解試試看，但「黑韓」就來了，好像大家看他長得很傻一樣，不過，將來可考慮逢年過節加派船隻運輸解決居民返鄉不便的問題。

韓國瑜也承諾，年改問題未來有機會一定會重新調整，還指過去的作法太粗暴，對軍公教警消不公平，自己的態度非常堅定。而關於綜合體育館，現在也不敢承諾，希望縣府提報計畫，未來有機會再考量。

韓國瑜在馬公機場被群眾和媒體包圍。（記者許麗娟攝）

韓國瑜在馬公機場被群眾和媒體包圍。（記者許麗娟攝）

韓國瑜傾聽之旅今天來到澎湖，晚上7點抵達前，支持者已帶國旗前來等候歡迎。（記者許麗娟攝）

韓國瑜傾聽之旅今天來到澎湖，晚上7點抵達前，支持者已帶國旗前來等候歡迎。（記者許麗娟攝）

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