青少兒每週上網26小時 調查發現：外洩數位足跡不設防

2019-10-23 12:55

〔記者陳昀／台北報導〕社群平台的數位足跡已成個資外洩疑慮，白絲帶關懷協會調查發現，9成5青少兒有上網經驗，且每週達25.91小時，卻對外洩數位足跡毫不設防，讓個資變成行銷資料卻毫不自知，今召開記者會推出微電影提醒家長、兒少注意；立委王育敏也建議，政府可對業者要求合理限縮權限，不能擅自搜集不必要個資。

白絲帶關懷協會執行長、政大廣電系教授黃葳威發表的「2019台灣青少兒個資隱私與上網趨勢報告」，國小三年級至大學三年級學生9成5有上網經驗，每週使用手機25.91小時，最常使用的網站依序為Google、Youtube及Facebook，主要是為看影片、聽音樂、玩遊戲、使用社群網站；該研究針對152所大學及高國中小學發出1萬5000份問卷，回收1萬4145份問卷。

黃葳威指出，研究結果發現，雖然學生會避免在網路上提供他人個資，但對於上網或使用手機所留下的數位足跡毫不設防，對於暴露自己分享的貼文、照片及瀏覽紀錄等毫不自知，對網友身份的分辨力也不足。

黃葳威提出「STEPS」建議，包含Social（搜尋即為社交）、Temperance（三思而後分享）、Education（網安知能教導）、Privacy（留心個資隱私）、Setting（管理數位足跡）。

「免費的最貴！」立委王育敏表示，據調查3成兒少下載APP不會顧及其個資開放，容易被免費誘惑、吸引，建議政府可要求業者限縮權限，不得擅自搜集不必要個資；放大使用條款的相關警告；學校教育加強宣導；提供相關資料協助家長趕上數位潮流。

立委邱志偉也說，網路平台的不當使用造成學生隱私權的傷害與影響，必須從法律、行政面著手，立院、教育部都應該廣泛宣導，提高兒少問題意識、保護自己的隱私。

台北市社會局兒少科長王惠宜表示，盜用他人帳號上傳資料恐涉偽造文書或誹謗罪，過去已針對兒少隱私裁罰28件，分別開罰3萬至15萬元，除了事後裁罰，事前防範也很重要，否則恐怕衍生其他霸凌事件。

衛星公會秘書長陳依玫指出，美國FTC在兒少隱私聯盟檢舉下，今年3月裁罰抖音不當搜集個資，570萬美金完成和解；Youtube也被裁罰2億美金，對照台灣的情形令人感慨；台灣已是「全民皆網民」環境，兒少暴露在100%數位環境，必須儘快建立自律、他律、法律「三律共管」的問責機制。

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