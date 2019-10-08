台北市推智慧販賣機恐洩漏個資？ 翟本喬反駁

2019-10-08 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕政大法律系副教授劉宏恩稍早爆料，柯文哲曾親口確認，學生證綁悠遊卡，就能「實名收集數據」；對此，「翟神」、北市府顧問翟本喬反駁，並提出消費內容連到個資的條件，「有誰在罵教育局或市府利用個資牟利的，都是搞錯了」。

劉宏恩7日PO文爆料，指出柯文哲9月2日出席「台北市商業會」活動，致詞時表明「以後台北市學生以悠遊卡買東西，用人工智慧販賣，學生證綁悠遊卡就是實名制，只要嗶一聲就可以知道是誰買了什麼東西」，並認為台北市政府說詞相當荒謬，廠商都不否認收集實名數據，反而喜歡標榜「公開透明」的市政府一再掩飾。

身兼悠遊卡董事的北市府顧問翟本喬對此也做出相對應的解釋，他表示，悠遊卡公司手上有「卡號對應到學號/學校編號（連身份證號都沒有）」、「卡號」及「每筆消費總金額」，而廠商有「卡號及消費明細」，學校則只有「學號對應到真正個資」。

翟本喬表示，這個狀況下兩方串通都沒有用，必須得三方串通才能把消費內容連到個資。而因為過去教育局對於數位學生證規格的堅持，悠遊卡公司沒有學生的身份證號碼，「教育局把學生個資保護得很好」，而因為這樣，若學生證搞丟了要退裡面的儲值會很麻煩。他反駁「有誰在罵教育局或市府利用個資牟利的，都是搞錯了。」

翟本喬臉書全文

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