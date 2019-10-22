選前換輔選大將！新竹市議長許修睿臨危接任市黨部主委

2019-10-22 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］選前換輔選大將是下猛藥？國民黨新竹市黨部主委本週五、25日將由市議會議長許修睿接任，原黨部主委呂學樟因任期屆滿卸任，對此，許修睿強調，他是臨危授命接任黨部主委，未來除會維持選戰力，也會鞏固國民黨基本盤，強調總統立委這場選戰不好打，但會發揮催票功效，營造藍軍氣勢。

不過，多數國民黨員都不知此事，對這樣的結果也感到意外，支持者擔心在總統與立委選舉不到3個月竟更換市黨部主委是犯選舉大忌，也擔心黨部內部的凝聚力會散掉。更有的質疑，市議會議長許修睿回國民黨不到1年就接黨部主委，對黨部運作系統都不熟悉，卻要馬上帶領黨內同志迎戰總統及立委大選，對黨中央的決定不是很認同，擔憂讓藍營陷入陣前換輔選大將危機。

市議會議長許修睿不諱言他雖不熟悉國民黨市黨部運作系統，卻擁有強大的中間選民催票力量，他認為總統及立委選舉是「意識型態」的選舉，竹市有藍軍基本盤，有信心可以鞏固基本藍軍力量，也強調，桃園市及花蓮縣的黨部主委也是由議會議長接任，他並非特例，他是中央懇託臨危授命，接下來會扮演好主委的角色。

許修睿說，國民黨在總統及新竹市的立委選舉確實不像過去容易打，但他擔任黨部主委，也會盡全力輔選，發揮輔選功能，打贏選戰。

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