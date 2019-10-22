「美春出任務」！民進黨議員齊助翁美春騎車挑戰立委

2019-10-22 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕美春出任務！民進黨前台中市議員翁美春，參選台中第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委，民進黨籍市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟與前市議員張芬郁夫婦皆前來相挺，今天一早陪同翁美春到東豐綠廊騎自行車，一行人從豐原到東勢，誓言2020小英要贏、翁美春要贏。

今天上午9點，翁美春即到東豐綠廊自行車道，準備拍攝「美春出任務」，挑戰從豐原騎自行車到東勢來回，以顯示其參選第8選區立委的決心。

除了豐原、新社當地市議員謝志忠、蔡成圭外，市議員蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞及前立委簡肇棟、前議員張芬郁夫婦，也都特別跨區前來相助，一起騎車，為翁美春加油打氣，展現團結氣勢，除凸顯翁美春的好人緣，更讓翁美春信心倍增。

翁美春表示，山城是民進黨艱困選區，面對強棒，她會更加努力打拚，為展現必勝信心，自東豐綠廊自行車道朴子口出發，騎到終點站東勢客家文物館，全程約12公里，雖然路途漫長，很耗體力，但她堅持以騎自行車的耐力承擔，她有信心打贏選戰。

謝志忠指出，多位議員一起陪同翁美春「出任務」，自全台灣最美的東豐綠廊出發，由豐原騎自行車到東勢，代表從豐原拚到東勢，再從東勢拚回豐原。

蔡成圭說，山城已經很久沒有民進黨立委，當地許多攸關中央建設與服務案件，處理起來很棘手、困難重重，希望支持翁美春當選，讓綠色服務連成一線。

邱素貞稱讚翁美春以親和力著稱，擔任13年的議員，為人熱心和善，熟稔地方大小事，跨區服務案件不斷，常被支持者笑說是「不分區議員」，地方紅、白帖場合都可以看到身影，政治爆發力，不容小覷。

翁美春強調，去年民眾以選票教訓民進黨，恨鐵不成鋼，但大家不要被韓國瑜「拼經濟」、「發大財」的口號欺騙，以免失去主權及自由民主，因此她喊出「守護台灣，建設有春」口號，就要進入國會捍衛台灣的主權，為台中發聲，讓台中更好。

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