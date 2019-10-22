燒聲...還是要質詢啦 國民黨高市議員李雅靜低分貝監督市政

2019-10-22 12:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員李雅靜今天在衛環部門質詢時，一開口就讓列席官員有點愣住，因為她「燒聲」了，但李雅靜還是堅持以低分貝監督市政，從衛生問到環保，輕聲完成15分鐘質詢任務。

李雅靜事後指出，沒有感冒、只是燒聲，但已經好幾天了，可能近期跑了太多場活動（參選鳳山區立委）與致詞，結果講到沒聲音。

李雅靜今天主要質詢關於病床一床難求、洗腎中心監督、民間加水站問題，後來也問到關於鳳山溪污染與廢水排放管控等；相對於李雅靜因為燒聲而分貝降低，官員答詢時感覺「大聲」很多。

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