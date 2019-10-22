藍營立委選將黃韻涵列郭家軍 母親陸淑美：不排除爭取柯文哲支持

2019-10-22 12:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委參選人黃韻涵被列郭家軍，引發外界關注，她的母親、國民黨籍高市副議長陸淑美今指出，要勝選就要爭取包括民進黨在內各陣營支持，她並透露後續不排除爭取台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜為女兒站台，全力下架民進黨。

對於韓粉可能的暴衝反應？陸淑美指出，先前已經領教過（初選時支持郭台銘），當時沒告任何人，她今天強硬宣示，（韓粉）一些情緒上的發洩可以理解，但如果再有一些不實在、詆毀她或她女兒的留言，這一次一定提告。

陸淑美說明，立委要勝選，一定要爭取各陣營的支持，她也有爭取民進黨朋友幫忙拉票，唯一目的是下架民進黨、沒第二目標。

針對目前選情，她質疑綠軍運用執政優勢，並舉前瞻計畫為例，懷疑部分經費用在廟宇廣場、有的沒的？很浮濫，一點前瞻性都沒有；他們很難用行政資源抗衡，只有一步一腳印。

陸淑美說，郭董加持一定是加分，因為他本身已不參與總統選舉，而她與女兒基本上每個陣營都會爭取支持，後續也不排除拜訪柯文哲市長、請她幫韻涵站台或拍影片，連親民黨宋楚瑜主席也會嘗試爭取，每個陣營都不排除、每張選票都重視。

陸淑美指出，有少部分人覺得說只能選一個陣營，她曾在國民黨固本會報時發言指出，韓國瑜是國民黨提名的，若只有韓家軍支持、會當選嗎？應該是爭取每個陣營來支持才能贏得勝選，看近期民調基本盤深藍、深綠各20幾趴，中間不表態約30到40趴，可見爭取中間選民認同很重要。

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