鄭宏輝有信心爭取竹市成為雙語教育示範城市

2019-10-22 14:41

［記者洪美秀／新竹報導］行政院計畫在2030年讓台灣逐步邁向雙語國家，新竹市立委參選人鄭宏輝今天也提出雙語教育示範城市的三支箭政見，他說，新竹市出生率高、教育力也高，未來進立法院，將爭取竹市成為全國雙語教育示範城市，並主張透過鬆綁法規、擴增雙語師資，及讓雙語教育生活化，要讓孩子在日常生活中就有聽說英語的環境。

鄭宏輝也說，竹市有條件爭取成為全國性雙語示範城市，第一支箭是鬆綁法規，期盼教育部鬆綁國民教育法、高級中等教育法，讓地方政府有法源依據，可指定公立學校辦理雙語學校或雙語部，並鬆綁私立學校法，有條件開放本國學生到外僑學校就讀。

第二支箭是擴增雙語師資，鄭宏輝說，竹市是最早引進外師的縣市，目前也有46名外師員額，但未來他要向中央爭取更多預算提高外師名額，並運用國際學生、僑生、華裔青年等資源，擴充師資。

第三支箭是雙語教學生活化，期盼台灣的英語教育不再是訓練學生考試，而能用沉浸式教學，提高學生在日常生活用英語溝通的機會，且能自然使用英語的與他人互動。

鄭宏輝表示，國際化是不可改變的趨勢，行政院在去年拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」，竹市絕對適合發展雙語教育，他將全力爭取竹市成為台灣雙語教育的領頭羊。

鄭宏輝也拿起英語繪本說故事給小朋友聽，期許未來增加說英語的環境，讓學生及小朋友不僅會說、會聽、會看，也能在自然環境說英文。

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