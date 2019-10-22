挺辣台妹雲林連線今成立 看得到挺李進勇影子

2019-10-22 12:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕「台灣要贏．雲林先贏」，律師李建忠發起「挺辣台妹雲林連線」，今天舉行成立大會，成員中包括縣議員廖萬、邱世文、李建昇，二崙鄉長鍾福助、前古坑鄉長黃意玲等人，看得見去年縣長選舉挺李進勇的影子，強調將全力挺小英總統連任。

李建忠表示，去年縣長選舉，李進勇民調領先，但結果卻是失敗，原因很多，他到基層傾聽民意，知道小英總統目前的民調領先，但是有隱憂，因為導致去年失敗的同婚、一例一休問題的後遺症並未化解，民調雖然領先，但票能否開出來，讓人擔心。

李建忠強調，他目前感覺不到雲林縣小英總統競選的施力點，讓他很憂心，認為不能置身事外，所以才發起挺辣台妹雲林連線，因為小英如果不能連任，未來台灣可能不再能選總統，會變成香港第二。

李進忠說，選舉靠的是勢，總統選舉勢如果好，會帶動立委的選情，政黨票也會一併提高，所以他成立辣台妹後援會，支持本土力量，不能像去年一樣，票開出來後再後悔已經來不及。未來連線如果有餘力，再幫其他候選人，目前全力挺小英總統連任。

蔡英文競選總部決策委員洪耀南也表示，雲林是李佳芬的故鄉，韓國瑜會複製去年贏的經驗主打同婚、一例一休、年金問題，還有地方派系的支持。

洪耀南說，目前跟著韓國瑜跑的韓粉約有4萬多人，選舉造勢是韓的優勢，所以民進黨選舉必須透過組織、系統對抗韓的造勢，雖然小英總統目前民調贏約10%，選票數約130萬元，但選舉賭盤只開出讓50萬票，換算後只有3.8%，選情很接近，不容許樂觀。

行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉也強調，台灣人去年被騙一次，應該不會被騙第二次，如果台灣人這麼好騙，很快中國就會來了；希望大家趕快把熱情再拉回來，總統要連任，國會要過半，台灣才能繼續，大家一起拚，為台灣再拚一次。

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