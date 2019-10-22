徐永明陪同林佳瑋中壢拜票 盼年輕聲音進到國會

2019-10-22 11:45

〔記者李容萍／桃園報導〕時代力量黨主席徐永明、秘書長吳佩芸等人，今天一早陪同桃園市中壢區立委參選人林佳瑋到內壢市場掃街拜票，徐永明表示，時代力量在桃竹苗推出2名立委人選，希望打破藍綠，讓年輕人的聲音進到國會。

徐永明一行人前往內壢市場掃街拜票，沿途受到攤商和民眾歡迎，紛紛熱情握手合照，有水果攤老闆娘看到徐永明、林佳瑋，還熱情送上鳳梨預祝好彩頭。

徐永明表示，時代力量在桃竹苗區，除了桃園市中壢區的林佳瑋，在新竹市也推出高鈺婷，他認為桃竹苗地區對時代力量的支持滿穩定，希望在藍綠的結構外，時代力量在桃竹苗能有一片天地，讓代表地方的聲音，民間及年輕人的聲音可以進到國會裡面。

徐永明推薦林佳瑋有豐富的在地跟社會運動的經驗，尤其跟很多基層勞工的結合跟地方議題，時代力量在桃園市已經有議員（簡智翔），希望未來在中壢市能推出一席立委，讓中壢的聲音能進到中央去，他相信林佳瑋會代表地方的聲音，讓民間的聲音、年輕人的聲音進到國會裡面，不只是一個新的選擇，也是一個更好的選擇，反觀，民進黨在中壢推出來的還是政二代（現任議員彭俊豪），是不是真的能傳遞人民的聲音？還是只是家族政治的延續？他覺得這個對中壢、內壢的居民是不公平的。\

林佳瑋也說，大家都認為傳統的中壢區是藍大於綠，時代力量的空間比較不足，但現在民進黨派出來的是政二代，可能只是為了延續家族的政治利益，而國民黨的部分，地方派系的綁椿比較嚴重，時代力量代表的是新政治價值，她自己在勞工運動服務了十幾年的時間，相信有能力代表基層人民的聲音，讓大家的聲音，尤其是勞工的理念，不會被犧牲。

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