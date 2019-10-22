國民黨成立道教與法師後援總會 吳敦義催票籲投藍

2019-10-22 09:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席全國道教與法師後援總會成立，頒發中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會幹部後援會聘書並授旗，他在致詞時呼籲在場道教界人士在明年一月大選投票時，要把總統、區域立委、政黨等三張選票分別投給國民黨總統參選人韓國瑜、藍軍立委參選人以及國民黨。

吳敦義表示，我們是宗教自由的國家，宗教團體幫助團結社會、淨化人心，讓中華民國台灣多年來經濟繁榮、社會安定，也由於台灣地區宗教團體與中國大陸有交流，因此也維持了兩岸和平。

吳敦義表示，國家目前面臨嚴肅的環境，最近因為一位在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，到底應該由香港處理，還是送來中華民國，社會上有不同的爭議與看法，他認為，只要宗教文化深入人心，像這種殺人的事情就能減少。

吳敦義表示，明年大選投票共有三張選票，第一張是總統票，大家要支持國民黨唯一的總統候選人韓國瑜，第二張區域立委選票，要投給藍軍立委參選人，至於第三張政黨票則要投給國民黨，國民黨立委選舉目標訂在60席，而且「愈多愈好」。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德則表示，有道教界朋友的情深意重相挺，國民黨十分感激，未來台灣要過好日子或向下沉淪，明年總統與立委選舉絕對是關鍵，民進黨在選前政策買票，這種政黨不可取，他呼籲在場人士明年全力支持國民黨贏得選舉。

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