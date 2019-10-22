國民黨不分區立委將提名 傳吳敦義列入安全名單

2019-10-22 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕臨近2020大選，距離不分區立委的法定登記期限尚有1個月，但有媒體消息指出，國民黨將啟動不分區立委提名作業，包含黨主席吳敦義，以及國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞都在不分區安全名單。

中選會預計11月18日至22日受理立委候選人登記申請，據《聯合報》報導指出，國民黨中央黨部組發會將把不分區立委提名辦法、作業要點及時程正式提送中常會，黨部將自28日起受理推薦不分區名單，在送中央提名小組及中央提名審核委員會審定建議名單後，11月13日將不分區名單送中常會，11月16日中央委員會議行使同意權完成提名。

報導指出，包含黨主席吳敦義、黨團總召曾銘宗、農田水利會長林文瑞，都篤定排進不分區，其中吳的名次可能在7、9、11名。至於其他積極爭取的人選，包含副主席曾永權、前台北縣長周錫瑋、台南市黨部主委謝龍介、中常委呂學樟 、不分區立委許毓仁等人，不過是否列入尚有變數。女性方面則有前警大教授葉毓蘭、現任不分區立委童惠珍、中常委張育美等人，也是在積極爭取。

報導也提到，昨日該黨總統參選人韓國瑜到嘉義民雄與基層座談，當地女議員林于玲曾提要韓幫忙爭取讓前立委翁重鈞出任不分區，不過韓以太敏感、不好說，低調未回應。

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