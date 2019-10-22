力挺陳宏昌 朱立倫：國民黨要海納百川

2019-10-22 11:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕前新北市長朱立倫今天陪同國民黨立委參選人黃桂蘭，至蘆洲湧蓮寺參拜，由於湧蓮寺主委、前國民黨中評委陳宏昌，曾因批評國民黨總統提名人韓國瑜，遭火速開除黨籍，兩人同台格外引發注目。朱立倫致詞時疾呼團結，並連講多次國民黨一定要海納百川，眾志才能成城，成為大海才能有容乃大，對於不同的聲音，要乎相尊重、包容，力挺陳宏昌意味濃厚。

朱立倫今天陪黃桂蘭至湧蓮寺、保和宮參拜，湧蓮寺更高掛「歡迎新北市前市長朱立倫蒞臨本寺參香」紅布條，陳宏昌也和朱立倫一同高喊黃桂蘭凍蒜，展現兩人好交情。

朱立倫並說，有時候不同的意見雖然不中聽，但是中用，一個好的政黨絕對要像大海一樣，海納百川、有容乃大，大家在團體內，應秉持包容的心，當朋友越來越多，敵人越來越少，這個政黨才會成功，所以國民黨一定也要秉持這樣的原則。

陳宏昌致詞時，仍忍不住總統初選失利的朱立倫抱屈，國民黨好好一盤棋，怎麼下成這個樣子？表示朱立倫學歷經歷完整，卻被國民黨「搓成這樣」，他做為好朋友，心裡很難過，但還是祝福，朱立倫也搭著陳宏昌的肩，直說沒關係、沒關係。

媒體也詢問陳宏昌對目前藍營總統大選選情的看法，陳宏昌則說，他現在已經不是國民黨員，問他現在國民黨狀況好不好？他不知道，朱立倫也連忙緩頰，表示陳宏昌今天幫黃桂蘭加油，就很開心了。（11:58更新）

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