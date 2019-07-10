代班主持網路節目！ 黃捷呆萌流露 網友又戀愛了

2019-07-10 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨（9）日播出的網路節目《時力渣水表》由高雄市議員黃捷代班主持，訪問新竹市的立委參選人高鈺婷。2人在鏡頭前玩起快問快答遊戲，高鈺婷屢次快速搶答令黃捷反應不及，也讓不少收看直播的網友大呼可愛。

由於節目原主持人「人渣文本」周偉航請假，黃捷特地從高雄趕來代班，對於昨日被高雄觀光局長潘恒旭嗆「認真多讀書」怎麼想？黃淡淡地表示「潘局長恐怕是避重就輕吧」。黃捷認為，過去半年多來高雄市觀光局將重點放在住房率和飯店消費人次。她批評，這絕對不是對觀光發展有助益的事。高雄的觀光底蘊和深度旅遊應該怎麼做連結，希望潘局長可以多想想。

節目中黃捷與高鈺婷進行快問快答遊戲，兩人互相出題，要在5秒內描述一項題目讓對方作答。高鈺婷反應快速，屢次秒答，黃捷措手不及，讓不少收看直播的網友笑稱「黃捷的呆萌都流露出來了」。不過最後黃捷還是以些微差距獲勝，高鈺婷被處罰戴上韓國瑜頭套，黃捷也戴上爆炸頭套，讓網友笑瘋：「是花媽跟韓國瑜」？

進行網友QA環節時，高鈺婷被網友問到對新竹未來的願景。她表示，她的立場非常清楚，就是「幼兒托育、年輕人買得起房、立法保護科技產業優勢，大家有飯吃」才會真正讓人民有感。另外高鈺婷也談到希望可以推動太空產業，過去她在工研院參與衛星自製計畫，負責的是台灣第二顆全自製衛星。因此她特別希望未來在立院中能推動太空法，才能真正幫助台灣的相關產業。

節目完整影音

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