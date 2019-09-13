竹市立委參選人高鈺婷競辦開幕 黃國昌：時力不賣亡國感

2019-09-13 12:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷競選辦公室上午開幕，時代力量前黨主席邱顯智、黨主席徐永明、立法委員黃國昌、時代力量竹竹苗議員皆到場支持，盼能憑藉高鈺婷對新竹的熱情，以及對產業的熟悉，一同將這股捍衛台灣主權、守護公平正義的力量注入國會，共同為新竹市擘劃更美好的未來。

黃國昌說，時代力量的共同信念不只保護台灣民主，還要捍衛公平正義，走出新政治道路，給台灣新世代一個看得到的未來。時代力量在捍衛主權的立場上從未退縮，今年夏天，時代力量第一個站出來呼籲朝野政黨夏天不要休會，要用行動捍衛台灣主權、守護民主，儘速處理「反紅媒」、補足NCC正副主委等議案，但遺憾國民黨、民進黨都忙於自己的內部紛爭跟選舉，沒人願意召開臨時會，把這些議題化成具體的行動。

黃國昌強調，台灣需要新政治，「有人說民進黨若贏，中華民國會滅亡；有人說國民黨贏，台灣會滅亡。」但時代力量絕對不會去販賣「亡國感」，而是主張要在每個公共政策上，履行選前對選民的承諾與託付，「不能把上屆該做的事情當成這次的政見！」

黃國昌質問民進黨：「過去說要國會改革、強化國會監督的能量，但國會聽證的法案至今處理到哪裡？過去說要處理司法改革，但除了全國司改會議大拜拜外，還做出了什麼成績？另外，兩岸協議監督條例又在哪裡？為何立法院一次都沒有排審？」他強調，人民不應該繼續容忍，也不能只開支票，卻都沒有做到，「（執政黨）難道不該向說清楚嗎？還是只是要繼續販賣亡國感？」

高鈺婷說參選有3項主要訴求：第一，作為一名台灣人，「一國兩制」絕對不是台灣人能夠接受的選項，國民黨主張的「和平協議」也不過只是包著糖衣的毒藥。未來進入立法院，她絕對會與時代力量共同努力，持續捍衛台灣主權。

第二，作為一名在工研院服務10年的工程師，她也要為台灣的科技與產業努力。她說，看見國民黨的總統候選人韓國瑜每天在唱衰台灣產業，但其實台灣的高科技產業有堅實的基礎，這背後是許多像她這樣的基層工程師努力的成果，政治人物不應該只用「發大財」、「人民有錢」的口號治國，而應該提出具體的產業政策；另外，鴻海創辦人郭台銘及韓國瑜也一再強調「中國」給台灣的機會，但他們唯獨沒有提到的，就是中國企業帶給台灣產業的威脅，台灣的高科技產業長期面臨中資竊取技術、挖角人才，我們也必須防制紅色資本滲透，保護台灣產業。

第三點，在托育、房價議題上，高鈺婷說，她作為兩個小孩的母親，看見新竹市的房價在十年內漲了兩倍；新竹市作為全國生育率最高的城市，但公共托育、幼兒園嚴重不足，每個年輕爸媽都面臨沈重的房貸、托育費用壓力。「守護台灣主權，堅守公平正義」，是時代力量作為一個第三勢力所堅守的價值，絕對不會退讓。

活動最後，眾人高呼「科技立委，研發未來！科技立委，前進國會！」，由時代力量黨主席徐永明、前黨主席邱顯智致贈「包子」、「粽子」，象徵「包中」，盼能將高鈺婷送入國會，持續為新竹市、為台灣的公平正義來努力。

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