嗆蘇揆「什麼都不懂、不要講話、閉嘴」 藍委最後說「歹勢」

2019-10-22 11:52

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委許毓仁上午質詢金管會擬開放金融業導入雲端服務的相關規範，蘇揆說明職權後交由主管的金管會主委顧立雄答詢，被許毓仁痛批「你什麼都不懂」，還怒罵3次「你不要講話」，又叫蘇揆「閉嘴」，兩人唇槍舌戰，直到許毓仁說「歹勢」才暫歇。

許毓仁質詢指出，金管會要修改「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（委外辦法）部分條文修正草案」，將交易資料、銀行用戶個資存放在境外，質疑金管會態度丕變。

顧立雄回應說，放在雲端不代表放在境外，且若雲端機房設在海外必須經過核准，也涉及核心、非核心資料的分類。

許毓仁追問未來如何做金融管理，並指定蘇揆回應。蘇揆回應「請顧主委回答。」結果許嗆蘇揆：「你不要一直推給顧主委，下面的人在做什麼你都不知道，大開門戶。」顧立雄也跳出來說：「金管會下達的相關規定由我主答有什麼不對？」

眼看場面即將失控，蘇揆說：「我說明一下，院長是負責⋯」，但被許毓仁打斷：「你不要跟我解釋院長的職權，我知道，但我要問你對這樣的政策的態度。」蘇回應：「在國會殿堂我依照憲法答覆，你不要問了半天只講你的，這樣怎麼答詢？我現在請金管會答詢。」

許毓仁對此痛罵：「我叫你講，講了2分鐘又讓他講，但你什麼都沒有講，你根本什麼都不懂，你不要講話了、你不要講話了、你不要講話了。」

蘇揆反問：「我來答詢，你為什麼批評我什麼都不懂？」被許反嗆：「你本來就什麼都不懂，我問你你什麼都不講，我要你做首長該負的責任，你在跟我耍嘴皮子，閉嘴！」蘇揆反擊：「什麼叫閉嘴？當一個委員什麼叫閉嘴？叫什麼叫？」最後是許毓仁說：「我們不再吵了，我跟你『歹勢』。」 蘇揆回應：「你懂得道歉就好。」才暫時落幕。

不過，後來許毓仁在質詢尾聲問蘇揆，內政部長徐國勇見香港聖公會教省秘書長管浩鳴有沒有事先報備？蘇揆表示，「國會殿堂上你用自己觀點，又罵人、又拍桌」；許毓仁再度打斷：「你不要跟我說教，浪費我時間」，剛好質詢時間結束鈴響，蘇揆直接離席，許毓仁持續痛罵：「你什麼態度啊？我還沒質詢完！」

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