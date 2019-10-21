藍委問若陳同佳出現在桃園機場 徐國勇：當然抓起來

2019-10-21 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳本週將出獄、可能來台投案。國民黨立委許毓仁今天詢問內政部，如果陳同佳出現在桃園機場，會不會逮捕？內政部長徐國勇答說，「如果在台灣當然抓起來啊」。

陳同佳本週將出獄，疑在北京方面勸說下想到台灣投案。香港特區政府昨晚呼籲台方務實接收自首人士，陸委會則強調要司法互助、港府要把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境，形同拒絕。

徐國勇今列席立法院內政委員會報告並備詢。許毓仁質詢時指出，士林地檢署發布3次通緝令，並指出陳一入境，司法警察機關就會逮捕，和陸委會、內政部都不同調，質疑政府自相矛盾。

徐國勇回答，檢察官是偵查主體、發布通緝，如果陳同佳出現在桃園機場，法務部指揮抓、警政當然會抓，逮補後檢察官會處理。

許毓仁追問，所以是贊成在台灣審判？徐則強調，他沒有贊成，而是此案「兩邊都有管轄權，但現在是香港人殺香港人、他人在香港，香港不處理，怎麼會譴責台灣？」

許毓仁則說，刑法規定在中華民國犯罪、就是中華民國處理，但若是沒有司法互助的國家（就不處理），「是不是說這些人來犯罪後就可以拍拍屁股逃走？台灣會不會變殺人天堂？犯罪後來去自如？」徐國勇強調「不可能」。

徐國勇也重申，和香港簽署司法互助協定就能解決此問題，但是香港不要；許毓仁則說，現在兩岸關係冰冷，「司法互助沒得談」。

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