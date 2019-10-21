曾數度力挺柯文哲 林濁水自曝變柯黑關鍵

2019-10-21 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期許多言論引起爭議，讓他的網路聲量不停下跌，不少網友更自稱從柯粉變柯黑。前立委林濁水就是從挺柯到柯黑的人其中之一，他提到自己曾力挺柯文哲諸多事件，但鴻海創辦人郭台銘稱讚柯文哲的「莫忘初心」，卻就是林濁水變成柯黑的最大關鍵。

林濁水提到，過去他和前民進黨主席許信良是民進黨內最早公開支持柯文哲的人，無論是憲改、朝野和解、扁功過處理、募兵制、迷你國外交、前瞻計劃以及吳音寧事件等等，都不約而同地呼應「挺柯」的態度，而葛特曼、世大運柯P傻住以及台灣價值事件他更是認真聲援。

林濁水認為，柯文哲從2014當選市長開始，一直到2019年8月所做所為、所言所行，都和過去任何一個縣市長不一，先是勤跑全國各地，努力佈椿腳；也頻頻對像外交、憲改等事務表達意見，更唯一在2017不分藍綠都力挺前瞻計劃的狀況下獨排眾議，「才當選市長已經像在當總統一樣。」

林濁水提到，柯文哲在人氣最旺的2018年就開始規劃組黨；接著又一面支持郭台銘參選，還洩漏部署已久的底「全國有2000個點可以替郭連署」；柯文哲也一再強調蔡英文無能，韓又太可怕，「芒果乾」賣得比藍綠兩黨更生猛，而這些行事和柯文哲「凡事必爭第一」、「當模範生的心態」以及「亞斯柏格症的特性」互相輝映。

林濁水強調，2018年他力挺柯文哲選市長，和民進黨對立。不過郭台銘稱讚柯文哲「莫忘初心」，其實就是他從挺柯到柯黑的關鍵。他感嘆，好不容易看到有一個能讓台灣大幅度進步的人，卻一下子就要消失了。

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