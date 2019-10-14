柯文哲稱時代力量被消化 林濁水打臉狠批：龜笑鱉無尾

2019-10-14 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，稱「時代力量已經被民進黨消化掉了」，對此，民進黨前立委林濁水分析後認為，柯文哲這麼嘲笑時代力量根本是「龜笑鱉無尾」。

柯文哲4日接受《新頭殼》專訪 時提到，看到林昶佐、洪慈庸退黨，再加上陳雨凡退選，讓他表示「時代力量已經被民進黨『消化掉了』」，他也替黃國昌不在時力決策委員會一事抱不平，認為「黨最大的大砲、聲量最大，竟然不在黨的決策圈裡面，不是很奇怪嗎？」

「一張嘴巴不同表述，不可信賴」林濁水砲轟柯文哲，他提到柯認為「時代力量已經被民進黨『消化掉了』」是因為時代力量和民進黨立場相同；但是回看今年6月，柯文哲卻提到時代力量的支持者有7成和柯文哲重疊，而最近也說過時代力量和柯所創立的台灣民眾黨有70%觀念相通。

林濁水認為，時代力量既然和民進黨立場相同，也和民眾黨主張一樣，而現在柯、蔡又都比時代力量的領袖們強大，那依照柯文哲「大黨會消化小黨」的理論，時代力量應該會比從前的新黨、台聯、親民黨更淒慘。

林濁水說，柯文哲主張「破壞性創新」概念，也就是一面反獨，一面主攻「國家治理」，但最後卻在反獨戰線上一蹋糊塗、大獲全敗，國家治理的表現也乏善可陳。林濁水認為，柯文哲儘管口頭逞強說「自己沒有被消化」，但還是敗得太慘了，心虛之下「說起話來顛倒到不行」，因此嘲笑時代力量「被民進黨消化」根本就是龜笑鱉無尾。

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