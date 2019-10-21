韓國瑜臉部看板被燒 立委參選人座車也被丟雞蛋

2019-10-21 12:26

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週六晚上在台南水萍塭公園造勢，離開時遭人丟擲雞蛋並未擊中。南市議會國民黨團今天召開記者會，譴責民進黨教唆暴力，立委參選人、市議員林燕祝今天也出面指控，當天她停放在水萍塭公園旁的座車也遭人丟擲雞蛋，而她與韓國瑜豎立永康競選總部對面的競選看板，韓的臉部則被人用打火燒了一個洞。

林燕祝說，她在本月18日就接到訊息，有人會來總部亂，隔天就發生她與韓國瑜的競選看板被燒了一個洞，而且韓國瑜在台南水萍塭公園造勢晚會的那一天，她的座車停靠在金華路水萍塭公園旁，也人被丟雞蛋，車子好幾處都有「蛋痕」。

她質疑，一個法治的國家，竟搞成選舉對立。如果有人害怕，請退選，不要用這種手法。

市議員王家貞說，民進黨在韓國瑜要來台南前，竟召開記者會要遍地烽火，這不是教唆是什麼，民主政治你選你的我選我的，民眾被挑撥被搧動，因不理性民眾丟雞蛋，警方被迫提高維安規格，她嚴厲譴責民進黨教唆暴力。

立委參選人、市議員蔡淑惠也說，所謂「當家不鬧事」，這樣子台南還是民主聖地嗎？

警方則表示，有關林燕祝座車在水萍塭公園遭丟擲雞蛋一事，警方已在調查偵辦中。另永康區韓國瑜看板遭毀損部分雖未正式提告，永康分局獲知後，也立即介入調查，另針對各參選人的競選總部、服務處、競選看板棋幟、宣傳車等處所，均立即啟動安全維護機制，統合各分局各派出所、偵查隊、警備隊等警力，設立巡邏箱，列入24小時巡邏重點加強維護作為，並協請參選人本身設立監視器，以強化各場所及設施的安全維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法