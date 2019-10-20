卓榮泰到彰化讚芭樂銷美 拒選韓國瑜開的「芭樂票」

2019-10-20 18:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣芭樂獲准銷美，成為全亞洲第一國，對台灣農業是一大鼓舞，民進黨主席卓榮泰今早來到全國芭樂最大產區之一彰化縣，大啖珍珠芭樂，不斷稱讚好吃，還笑稱現在可以外銷換美金，但隨即話鋒一轉，對國內屢開「芭樂票」的人，一定要拒選，「尤其是從高雄開的芭樂票」，可以「騙高雄人一時，不能騙台灣人永遠」，台灣人民一定要拒選「韓國瑜開的芭樂票」。

2020總統、立委選情開始加溫，卓榮泰今天一早即南下彰化，為彰化4位黨提名參選人站台輔選，中午來到第四選區立委陳素月「骨力陳素月」文宣發表記者會，前彰化縣長魏明谷、民進黨彰化黨部主委邱建富、社頭鄉長劉錦昌等人陪同，他肯定陳素月對農民、百姓都能積極爭取福利，才有如此漂亮成績單，才能發出這張文宣，顯示她勤走基層，認真又「骨力」的態度。

卓榮泰表示，民進黨對農民照顧不遺餘力，讓台灣成為全世界第二、亞洲第一個將芭樂行銷到美國的國家，尤其彰化是農業大縣，對農民的照顧需要加倍關心。現在看到彰化芭樂農可以賺美金，開心吃芭樂，這是全民努力的結果。

但卓榮泰也說，要拒選開芭樂票的人，尤其是高雄來的芭樂票，韓國瑜可以騙高雄人一時，不能騙台灣人永遠，現在發現無法再騙下去了，想要翻身逃走，以為這樣是「音容宛在」，但是台灣人沒這麼好騙，台灣人民一定要拒選韓國瑜開的芭樂票。

卓榮泰更指出，香港爭取自由很辛苦，必須百萬人民走上街頭，不然就等中國來接受，我們都不用，我們只要走進開票所，就可以爭取自由，除了拒選開芭樂票的人，也要抵制會買票賄選的人，尤其宮廟、社團等容易被滲入，已要求檢警系統徹底檢視不正當選舉方式，全民一起來監督。

陳素月說，彰化是農業大縣，民眾喜愛用「骨力」來稱讚一個人作事認真，她也是「田庄ㄟ女兒」，因此她比其他人更了解農民的辛苦及農業發展的需求，包括推動農水路建設、河川公地實耕者納入農保等，將上任多年來的政績事務發表「守護農民權益」文宣，向鄉親報告成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法