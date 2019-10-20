韓國瑜推「觀光立國」 卓榮泰回嗆：先做摩天輪再說！

2019-10-20 18:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天發表觀光政策，主張觀光立國，要讓產業翻倍；對此，民進黨主席卓榮泰嗆回「大家還會相信嗎」？他請韓國瑜「先把摩天輪做了，把阿諾請來」大家才會相信！

韓國瑜今天發表觀光政策，強調要以觀光立國，提高觀光位階，成立觀光部，並喊出要讓觀光產業翻倍，2028年來台觀光人次上看2000萬人次。

卓榮泰今天下午出席立委黃秀芳在彰化市成功社區活動中心廣場舉辦的新住民市集，針對韓國瑜的「觀光立國」之說，卓榮泰直接反問：「韓國瑜講那麼長，大家還會相信嗎？」

卓榮泰反問：馬保證韓沒講對不起台灣的話？

卓榮泰強調，現在「高雄市民還會相信韓國瑜在高雄所說的話嗎？請韓國瑜先把摩天輪做了，把阿諾請來，這些都做到了，大家才會相信」，要不然，韓國瑜講這麼長「都沒有用」！

至於，前總統馬英九今天公開提到「韓國瑜會用生命反對一國兩制」一事，卓榮泰也反問馬英九，敢不敢保證「韓國瑜進到中聯辦，沒有講對不起台灣的話」，這個問題，他要問馬英九敢不敢用生命保證！

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